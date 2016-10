RTL Passion 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Der neue Ritter der Tafelrunde USA 2015 2016-10-19 23:05 Merken Ein seltener Pilz soll Merlin aus dem Baum retten können. David und Artus begeben sich auf die Suche, finden den Fungus in der Mitte eines Sees - und müssen sich gegen Geisterritter behaupten. Mary Margaret erfährt vom tot geglaubten Lancelot, dass Artus nicht der sei, für den ihn alle halten. In Storybrooke klaut Emma Happys Axt - um damit Excalibur aus einem Felsen zu ziehen. Und auch auf Camelot wird geklaut: das Reliquiar verschwindet. Hinter dem Verbrechen steckt ein abgekartetes Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Edward Kitsis, Adam Horowitz, Jane Espenson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12