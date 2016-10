RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-19 05:05 Merken Als nach Cocos Geständnis in Felix die Eifersucht auf seinen Nebenbuhler aufsteigt, verschärfen sich die Spannungen zwischen ihm und Robin. Da Coco die Nähe zu Robin belastet, schlägt sie Felix vor, einen ausgelassenen Tag mit ihr zu verbringen. Als Coco ihn dabei bittet, das Missverständnis vor Robin unaufgeklärt zu lassen, schöpft Felix neue Hoffnung, Coco doch noch erobern zu können. Als Felix sich nicht zurückhalten kann und seinen Triumph vor Robin auskostet, geraten die beiden ehemaligen Freunde in einen handfesten Streit. Doch dann muss Felix entsetzt erkennen, Coco durch sein Verhalten zu drastischen Konsequenzen getrieben zu haben. Charlie kommt mit dem festen Vorsatz zurück, ihrer Angst ein Ende zu bereiten und Tanja endlich das Handwerk zu legen. Als sie erfährt, dass diese inzwischen auf dem Schloss untergekommen ist, will sie die Gelegenheit nutzen und Tanja mit Céciles Hilfe ausspionieren. Doch Tanja kommt hinter Charlies Plan und droht ihr unmissverständlich, sie zu vernichten. Verängstigt und in ihrem Kampf gegen Tanja allein gelassen, besorgt sich Charlie eine Waffe. Sylvia muss erkennen, in eine Falle von Bernd und Ansgar getappt zu sein. Sie ist jedoch entschlossen, alles auf eine Karte zu setzen, in die Offensive zu gehen und Johannes von ihren Nachforschungen und Erkenntnissen zu berichten. Als sie allerdings keine Beweise für ihre ungeheuerlichen Anschuldigungen vorlegen kann, lässt Johannes sie abblitzen und stellt sie von ihren Aufgaben frei. Geschlagen muss Sylvia Bernds Triumph über sich ergehen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics