RTL Passion 11:45 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-19 03:00 Merken Katja bangt weiterhin, ob sie bei der NRW-Meisterschaft starten kann. Als sie sieht, dass ihr Graffiti übermalt wurde, schöpft sie neue Kraft aus dem Vorhaben, das Symbol für ihren Lebensmut wieder aufzumalen. Dabei trifft sie überraschenderweise auf Ben, der die gleiche Idee hat. Obwohl Isabelle nicht ausschließen kann, dass das Dopingmittel in ihr Blut gelangt ist, ist sie entschlossen, bei der NRW-Meisterschaft am nächsten Tag zu starten. Sie will gewinnen! Isabelle fühlt sich hervorragend vorbereitet, doch dann macht Richard ihr einen Strich durch die Rechnung. Richard ist aufgrund von Claudias Behauptung, Isabelle sei gedopt, verunsichert. Ben versucht, Richard zu beruhigen. Er glaubt, dass Claudia sich nur für den Rausschmiss rächen will, und verweist auf Isabelles saubere Probe. Doch als der BDE den Druck auf Richard erhöht, trifft Richard eine für Isabelle schockierende Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser