RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-22 05:30 Merken Romy ist erleichtert, dass Ariane zunächst relativ gelassen damit umgeht, dass sie wieder mit Jan zusammen ist. Als Ariane dann aber verärgert herausfindet, dass ihre Tochter sie belogen und sogar die Schule geschwänzt hat, erteilt sie Romy Hausarrest... Rolfs Hoffnung auf einen romantischen Nachmittag mit Ute geht nicht in Erfüllung. Die Hunde Barde und Emma, die sich auf Anhieb verstehen, vereiteln jeden Annäherungsversuch. Und während Ute und Till sich über das Hundeliebespaar und den Streich, den sie Rolf gespielt haben, amüsieren, sieht Rolf der ersten gemeinsamen Nacht mit dem unheimlichen Barde beunruhigt entgegen... Malte ist überrascht, als im Schiller plötzlich Lili vor ihm steht, die sich sehr darüber freut, ihn wiederzusehen. Als auch Rebecca Lili erleichtert und ohne Vorwürfe begrüßt, scheint für einen Moment die Welt wieder in Ordnung zu sein. Doch dann eröffnen ihr Rebecca und Jochen, dass sie mit ihr aufs Land ziehen wollen. Aber Lili will bei Malte bleiben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

