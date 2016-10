RTL Passion 13:45 bis 14:10 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-18 05:05 Merken Felix wehrt sich vehement gegen Cocos Vorwurf, ihr etwas vorzumachen, um sich bei ihr in besserem Licht darzustellen. Er geht sogar in die Offensive und wirft Coco vor, seine Gefühle auszunutzen. Sie kommt darüber ins Grübeln und versöhnt sich schließlich mit ihm. Doch als Robin die beiden in einem vertrauten Moment erwischt, bricht der Konflikt zwischen ihm und Felix um Coco wieder auf. Felix glaubt, durch die Versöhnung wieder Chancen bei Coco zu haben. Umso geschockter ist er, als sie gesteht, in Robin verliebt zu sein. Aufgeschreckt durch die Aktivitäten von Elisabeth und Sylvia, beschließen Ansgar und Bernd, einen Gegenstrategie zu starten. Sie stellen Sylvia eine Falle. Ahnungslos fällt diese darauf rein und wird von Ansgar in flagranti beim Schnüffeln ertappt. Tanja rettet die bewusstlose Cécile im letzten Augenblick aus dem brennenden Stall und gibt sich vor den Lahnsteins als die bescheidene Retterin. Lediglich Ansgar durchschaut sie. Dieser ist allerdings machtlos, weil der dankbare Johannes Tanja, nachdem sie sich von dem Unfall mitgenommen zeigt, anbietet, als Gast auf dem Schloss zu bleiben, obwohl auch er nicht gerade begeistert von ihrem Aufenthalt ist. Zufrieden, einen ersten Schritt zu ihrem Ziel, aufs Schloss zu gelangen, erreicht zu haben, nimmt sie das Angebot an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics