RTL Passion 11:35 bis 12:05 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-18 03:00 Katja ist erleichtert, als der Eislaufverband ihr eine allerletzte Chance gibt, bei der NRW-Meisterschaft dabei zu sein. Sollte sie ihren Dopingspiegel bis dahin auf Null senken können, kann sie an den Start gehen. Die eifersüchtige Isabelle setzt alles daran, dies zu verhindern, doch sie hat die Rechnung ohne Claudia gemacht. Annettes und Ingos großer Swingtanztag steht an. In der Hoffnung, viele nette neue Leute kennen zu lernen, stürzen sie sich ins Getümmel. Sie treffen auf Nadine und Helge, ein Pärchen, das schnell Gefallen an Ingo und Annette findet. Ingo und Annette bemerken nicht, dass ihre neuen Freunde etwas völlig anderes unter Swingen verstehen, als sie. Florian ist fassungslos, dass er "Frank" geküsst hat. Er hat nun die traurige Gewissheit, schwul zu sein. Eine Welt bricht für ihn zusammen. Auch Franziska ist nach dem Kuss völlig aufgewühlt und sie fragt sich, ob es vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, sich Florian gegenüber zu outen. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scherer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser