Flo und Martin verbringen jede freie Minute miteinander. Flo merkt, dass Xenia ständig schlechte Laune hat. Da sie glaubt, dass das mit der vielen Arbeit in der Stiftung zusammenhängen muss, beschließt sie mit Martin, Xenia für einen Tag dort rauszuholen und einen Ausflug mit dem Hausboot zu machen. Doch als Flo Xenia diesen Vorschlag unterbreitet, reagiert die ganz anders als erwartet. Nachdem Sandra die Wahrheit über John erfahren hat, bestärkt sie Patrizia darin, John schonend beizubringen, dass sie vermutlich in Berlin bleiben werden. Als Patrizia John mit ihrem Entschluss konfrontiert, rastet er komplett aus. Sandra versucht, Patrizia zu trösten so gut es geht, doch beide wissen, dass ihnen eine harte Zeit mit John bevorsteht. In letzter Sekunde verhindert Sonja, dass Frau Braukmann den Vertrag unterschreibt. Zuletzt triumphiert sie doch über Gerner, und diesem bleibt nichts anderes übrig, als das Haus für eine Million zu kaufen. Zufrieden plant Sonja eine gemeinsame Kreuzfahrt mit Frau Braukmann und freut sich schon auf einen Urlaub in der Karibik. Doch dann muss sie erfahren, dass Frau Braukmann etwas ganz anderes geplant hat... In Google-Kalender eintragen