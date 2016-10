RTL Passion 01:15 bis 02:00 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Betriebsausflug D 2003 2016-10-18 06:25 Merken Kittler hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, damit der Betriebsausflug ein unvergessliches Erlebnis wird. Allerdings hat Kittler nicht mit den verschiedenen Beziehungs- und Ehekrisen der Kollegen gerechnet und auch nicht mit den verheerenden Folgen des Alkohols. Die geplante achtstündige Dampferfahrt wird zum Fiasko. Die Frauen auf Station B wollen den Ausflug der Schlusen für eine eigene Party nutzen. Ilse hat heimlich in der Küche Aufgesetzten gebraut, und Melanie soll für gute Musik sorgen. Doch leider treten unerwartete Spannungen auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Katharina Zapatka (Ariane May) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Birgit Gruber, Claudia Köhler, Andreas Fuhrmann, Ariane Lange, Henning Köhn Musik: Karim Sebastian Elias