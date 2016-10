RTL Passion 23:25 bis 00:20 Serien The Paradise - Haus der Träume GB 2012 2016-10-18 17:00 Merken Tom Weston beauftragt den renommierten Fotografen Christian Cartwright, ein Familienporträt zu erstellen. Katherine ist von der Geste angetan, doch als Tom ihr offenbart, dass ihre Rolle in der Familie brüchig ist und sie womöglich von ihrer liebgewonnenen Stieftochter Flora getrennt wird, ist sie erschüttert. Unterdessen bringt es Moray nicht übers Herz, Denise die ganze Wahrheit über ihn und Katherine zu erzählen. Doch die junge Frau wird bald in ihren schlimmen Vermutungen bestätigt und ist am Boden zerstört. Sie stürzt sich in die Arbeit und versucht, eine Abteilung für Christians Fotografien aufzubauen, um Postkarten des "Paradise" zu verkaufen. Dudley möchte das einst so glückliche Paar wieder vereinen und heckt einen Plan aus, in dem Moray und Denise intensiver denn je zusammenarbeiten müssen. Hat er damit Erfolg? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Malahide (Lord Glendenning) Elaine Cassidy (Katherine Glendenning) David Bamber (Charles Chisholm) Joanna Vanderham (Denise) Peter Wight (Edmund Lovett) Ruby Bentall (Pauline) Sonya Cassidy (Clara) Originaltitel: The Paradise Regie: Marc Jobst Drehbuch: Katie Baxendale Kamera: Simon Richards Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 6