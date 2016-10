RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-17 03:45 Merken Chris ist entschlossen, herauszufinden, was Felix und David miteinander zu schaffen haben. Während Lilly bezweifelt, dass die beiden in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt sind, bleibt Chris misstrauisch und erhält schließlich einen Hinweis darauf, recht zu haben. Als er Felix droht, Sunny die Augen über ihn zu öffnen, bleibt dem nichts anderes übrig, als Chris über die wahren Hintergründe aufzuklären... Leon ist von Sophies Vorhaben überrascht, ringt sich aber dazu durch, darüber nachzudenken, sie gemeinsam mit Oskar auf die Malediven zu begleiten. Doch Leon wird immer mehr klar, dass es für ihn falsch wäre, jetzt Berlin zu verlassen. Schweren Herzens gibt er Sophie schließlich zu verstehen, dass er und Oskar doch in Berlin bleiben werden... Kaum ist Philip von seinem Kurztrip zurück, muss er entsetzt feststellen, dass der Betrüger in seinem Namen einen Fake-Account bei explorefriends erstellt hat. Doch nach dem ersten Schock zeigt sich Philip entschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen, dem Betrüger eine Falle zu stellen. Ausgerechnet Elena ist es, die Philip ihre Hilfe anbietet, mit dem Betrüger Kontakt aufnimmt und ihn um ein Treffen bittet. Und tatsächlich sagt dieser zu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten