Sonja hat ein schlechtes Gewissen, da Frau Braukmann so rührend um sie bemüht ist. Sie beherzigt Martins Rat, ehrlich zu Frau Braukmann zu sein, die tief enttäuscht von ihr ist. Erst als Frau Braukmann erfährt, wie viel ihr Grundstück wirklich wert ist, erkennt sie, wie groß Sonjas Opfer war. Sie schlägt vor, Gerner gemeinsam über den Tisch zu ziehen und sich den Gewinn vom Erlös des Hauses zu teilen. Cora weiß nun, dass auch Nicos Fingerabdrücke auf Hilberts Plastiktüte sind und dieser sich absetzen wollte. Sie befürchtet, dass Hilbert Nico und Leon etwas angetan haben könnte. In ihrem Versteck leiden Nico und Leon an unerträglichem Durst. Leon, der nicht daran glaubt, dass Hilbert zurückkommt, schlägt vor, die Fußketten zu sprengen. Nico baut den lebensgefährlichen Sprengsatz. Wird dieses gefährliche Vorhaben es ihnen ermöglichen, endlich frei zu kommen? Patrizia reagiert zunächst gelassen auf Sentas Knutscherei mit Moritz. Doch als sie erfährt, dass Moritz ausgerechnet Sandras Ex-Freund ist, erkennt sie den Ernst der Lage für Senta. Sie empfiehlt Senta, die Geschäftsreise nach Südafrika doch anzutreten und sich dort über alles klar zu werden. Sandra ihrerseits wirft Senta nun vor, sie mit Patrizia und John alleine zu lassen, muss sich aber wohl oder übel damit abfinden. Und kaum ist Senta weg, wird die Verwandtschaft aufdringlich...