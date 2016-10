RTL Passion 05:10 bis 05:35 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-16 05:30 Merken Jana hat es satt, immer die Vernünftige zu sein. Stattdessen will sie sich von nun an auf Teufel komm raus amüsieren und Grenzen überschreiten. Sie hat Spaß an Drogen, küsst enthemmt Felix und verblüfft ihn am nächsten Tag durch ihren lockeren Umgang mit der Situation. Während Nico und Robin sich um die ungewöhnliche Jana sorgen, findet die so viel Gefallen an ihrem neuen Ich, dass sie Felix mit einem freizügigen Angebot schockiert. Tanja ärgert, dass Ansgar sich nicht mit ihr an der Seite in der Öffentlichkeit sehen lassen will. Als sie einen entscheidenden Hinweis auf Carlas Beziehung zu Evelyn erhält, konfrontiert sie Ansgar mit ihrem Verdacht. Aus seiner Reaktion schließt sie, den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Mit diesem Wissen setzt sie Ansgar unter Druck. Als der nachgibt und sie als seine Begleitung zu einem gesellschaftlichen Ereignis nach Königsbrunn schleust, glaubt Tanja, einen Etappensieg errungen zu haben. Johannes reicht Moritz die Hand und entschuldigt sich auch bei Leonard dafür, den Jungen ungerecht beurteilt zu haben. Als Cécile auf ihn zugeht, bereut er seine - eigentlich berechtigte - Eifersucht. Zu guter Letzt legen die beiden ihren Streit bei und hoffen, die Erziehungsfragen bei ihrem eigenen Kind harmonischer lösen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics