RTL Passion 01:25 bis 02:15 Serien Providence Alle Jahre wieder USA 1999 Merken Weihnachten steht vor der Tür. Natürlich möchte Sydney im trauten Familienkreis das Fest der Liebe feiern. Doch ihre Lieben scheinen alle etwas Anderes vorzuhaben: Jim ist zur Weihnachtsparty bei Mrs. Blake eingeladen, Joanie möchte zusammen mit Hannah Ritchie besuchen, und Robbie ist zurzeit völlig mit einer Ladung Kuscheltiere beschäftigt, mit deren Verkauf er ein lukratives Geschäft zu machen hofft. Zu all dem kommt noch, dass ein Wirtschaftsprüfer Sydney im St. Clare's unter Druck setzt. Keine guten Voraussetzungen für gesegnete Weihnachten. Frustriert beschließt sie dennoch, den obligatorischen Baum zu schmücken. Doch plötzlich verliert Sydney beim Dekorieren das Gleichgewicht und stürzt von der Leiter. Sie fällt in Ohnmacht und findet sich in einem skurrilen Traum wieder, in dem die Realität kräftig durcheinander geschüttelt wird: Da sitzt Sydney und sieht sich den Weihnachtsklassiker "Ist das Leben nicht schön?" an. Und will mit Hollywoodstar James Stewart von einer Brücke springen, um einen Engel zu retten. Dann findet sich Sydney plötzlich in einem anderen Leben wieder - als Jerrys Ehefrau. Und in ihrem Haus in Providence wohnt eine fremde Familie, weil Jim mit Mrs. Blake verheiratet ist. Robbies Kuscheltierdeal endet in Sydneys Traum dramatisch, indem die Kuscheltiere nur chinesisch sprechen und somit Robbies Deal zu einem finanziellen Fiasko werden lassen. Und schließlich ist Joanie auch noch schwanger von Ritchie. Sydney erwacht völlig verwirrt und unternimmt nun, den Albtraum noch vor Augen, alles Erdenkliche, um ihre Lieben vor den vermeintlichen Konsequenzen ihrer Taten zu schützen und sie doch noch unter dem gemeinsamen Weihnachtsbaum zu versammeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Erik Bruskotter (Ritchie) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius