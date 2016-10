RTL Passion 11:10 bis 11:40 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-16 19:00 Merken Leon ist von Sophies Vorwurf tief getroffen und macht ihr klar, Leni genauso zu vermissen wie sie. Sophie, der ihr Ausbruch aufrichtig leid tut, gibt Leon gegenüber zu, einfach nicht mehr zu wissen, wie sie mit ihrer Trauer umgehen soll. Nachdem sie gemeinsam Oskar von Lenis Tod erzählt haben und Leon mit seinem Sohn ein "Abschiedsritual" macht, trifft Sophie einen Entschluss: Sie wird Berlin für einige Zeit den Rücken kehren. Sunny und Chris leiden gleichermaßen unter ihrer Funkstille. Während Sunny keine Ahnung hat, dass Chris sich per SMS bei ihr entschuldigt hat, glaubt Chris weiterhin, dass Sunny kein Interesse an ihrer Aussprache hat. Erst als er sie offen auf seine SMS anspricht, merken beide, dass Chris' SMS nie bei ihr angekommen ist. Als Chris sofort Felix im Verdacht hat, kommt es zwischen den beiden wieder zu einer Auseinandersetzung. Langsam findet Sunny Chris' Verhalten paranoid... Maja kann sich im ersten Moment ein Lachen nicht verkneifen, als sie erfährt, dass Mesut zu einem "Idiotentest" muss. Dadurch fühlt sich Mesut in seinen Minderwertigkeitskomplexen einmal mehr bestätigt. Umso überraschter ist er, als Maja einen Schritt auf ihn zu und ein überraschendes Geständnis macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten