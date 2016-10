RTL Passion 08:55 bis 09:20 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Katjas Kampfgeist bekommt einen Knacks, als sie sich eingestehen muss, dass sie nicht einmal den Ansatz eines Beweises für ihre Unschuld im Dopingfall hat. Es ist Ben, der sie wieder aufbaut, denn er steht trotz Isabelles Unmut zu ihr und tut alles, um Katjas Namen rein zu waschen. Seine Bemühungen scheinen Früchte zu tragen, denn er entdeckt auf einem Pressefoto, dass jemand Katjas Trinkflasche ausgetauscht hat. Jennys Beisetzung macht allen klar, dass sie Jenny loslassen und ihren Tod akzeptieren müssen. Doch während dieser Abschied für Richard und Vanessa ein erster Schritt in ihrer Trauerarbeit ist, bleiben Marian und Simone in ihrem Schmerz gefangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scherer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser