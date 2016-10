RTL Passion 07:15 bis 07:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Franziska erkennt zu spät, dass Florian ihre Tarnung gar nicht durchschaut hat. Auf dem Eis geraten die beiden aneinander, so dass Ingo sie wieder einmal vom Eis schickt. Um den Talentscout von sich zu überzeugen, raufen sie sich jedoch zusammen. Nach einem tollen Sieg des Teams küsst Franziska Florian im Rausch. Katja ist erleichtert, als Ben ihr sein Vertrauen schenkt. Zuversichtlich sieht sie den Ergebnissen der B-Probe entgegen, denn sie ist von ihrer Unschuld überzeugt. Claudia hingegen glaubt an eine Manipulation und versucht schließlich selber, das Ergebnis der B-Probe zu beeinflussen. Dazu macht sie Ben ein unmoralisches Angebot. Mit der schweren Bürde, mit Jenny unausgesöhnt auseinander gegangen zu sein, wollen Simone und Richard ihrer Tochter einen würdigen Abschied bieten. Doch ausgerechnet Axel hat andere Pläne: Er will Jennys Tod öffentlich zelebrieren, um schneller an sein Erbe zu gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Anette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser