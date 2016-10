RTS Un 21:05 bis 21:50 Sonstiges Castle Un homme à femmes USA 2015 Untertitel Merken Rien ne va plus entre Esposito et Ryan. Pour régler leurs conflits, ils décident de consulter une psychologue. À la suite de l'une de ces séances, la psychologue propose à Kevin et Javier de se trouver chacun un nouveau partenaire ou de trouver un médiateur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Rob Hanning, Robert Bella Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12