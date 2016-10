RTS Un 15:20 bis 16:05 Sonstiges NCIS New Orleans Le troisième homme USA 2016 Merken Les agents du NCIS font équipe avec la sécurité intérieure après l'assassinat d'un maître plongeur de la Marine qui semble lié à un possible attentat en ville. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Bethany Rooney Drehbuch: David Appelbaum, Zach Strauss Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12