Sat.1 03:55 bis 04:45 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Eine Immobilienmaklerin rast mit ihrem Sportwagen in einen Zaun. Angeblich hat sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. - Ein 15-Jähriger wird in einem Schuhgeschäft auf frischer Tat dabei erwischt, wie er Sneaker stehlen wollte. Angeblich wurden ihm kurz zuvor seine Schuhe geklaut. - Nach einem Wasserschaden wartet ein Rentner in der Wohnung seiner Enkelin auf den Installateur. Als dieser mit dem Vermieter an der Tür klingelt, holt der Rentner zum Schlag aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

