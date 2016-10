Sat.1 02:00 bis 02:40 Krimiserie Criminal Minds Böse Jungs USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Exakt ein Jahr nach seinem Verschwinden an Halloween taucht der kleine Joshua Parker in der Nähe von San Diego wieder auf. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Einzelfall. Allerdings sitzt der frühere Täter im Gefängnis. Gibt es einen Nachahmer - oder einen Partner, der die Taten weiterführt? Die BAU wird herbeigerufen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini

