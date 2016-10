Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 2016-10-21 10:00 16:9 HDTV Merken Nachdem ein Raser eine Radfahrerin angefahren und lebensgefährlich verletzt hat, kämpfen die Spezialisten um das Leben der jungen Frau. Kann sie gerettet werden? - Ein Elternpaar bringt seine kleine Tochter mit stark blutendem Kinn in die Notaufnahme. Bei der Behandlung des Mädchens geht der Arzt einer schrecklichen Vermutung für ihren fiebrigen Zustand nach. - Und: Die Spezialisten finden in einer Wohnung eine bewusstlose Mutter und ihr verbrühtes Kind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten