Sat.1 02:10 bis 02:35 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Wenn er zum Bäcker geht D 2015 16:9 HDTV Merken In die Zukunft sehen, wissen was kommt - wer möchte das nicht? Nach einem schweren Autounfall hat die aus dem Koma erwachte Valentina Visionen. Eine Berührung reicht aus und sie kann sehen, was auf die Person zukommt. Doch schon bald sieht Valentina auch in ihre eigene Zukunft. Und was sie sieht, macht ihr Angst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders