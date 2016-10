Sat.1 20:15 bis 23:35 Show The Taste Motto "Aus dem Garten" D 2016 16:9 HDTV Merken Das Gemüse ist der Star auf dem Löffel! Unter dem Motto "Aus dem Garten" dürfen die Kandidaten beweisen, wie gut sie mit frischem Grünzeug umgehen können. Fleisch darf ebenfalls verwendet werden, doch das Gemüse soll die Hauptrolle im Gericht spielen. Die Köche dürfen unter anderem mit Spinat, Topinambur, Möhren und Rettich experimentieren. Wer kann die Jury mit einem perfekt komponierten Löffel überzeugen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Henning Gäste: Gäste: Cornelia Poletto, Frank Rosin, Alexander Herrmann, Roland Trettl Originaltitel: The Taste