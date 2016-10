Sat.1 03:10 bis 03:55 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Die Polizisten werden zu einer Gartenlaube gerufen, in der ein junges Mädchen ein Baby auf die Welt gebracht hat. Die Teenagerin ist stark verstört und versucht auf dem Weg ins Krankenhaus zu fliehen. Wovor hat sie so große Angst? Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle flüchten der junge Fahrer und seine Mutter, sodass eine Fahndung nach ihnen ausgeschrieben wird. Als der Wagen kurze Zeit später ausfindig gemacht wird, verhalten sich Mutter und Sohn weiterhin sehr verdächtig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

