Sat.1 01:05 bis 01:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Kein Rauch ohne Feuer USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während der Löscharbeiten in einer Fabrik kommt ein Feuerwehrmann ums Leben. Offenbar wurden in einem speziellen Container wichtige Dokumente aufbewahrt. Haben Feuerwehrmänner versucht, an die geheimen Daten zu kommen? Sam und Callen arbeiten verdeckt und schleusen sich bei der Feuerwehr ein In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Hanlon Drehbuch: Andrew Bartels Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12