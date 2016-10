Der Waisenknabe Harry Potter hat es nicht leicht: Ungeliebt von seinem Onkel Vernon und seiner Tante Petunia, muss er bei diesen in einem Besenschrank unter der Treppe schlafen. Doch sein Leben ändert sich schlagartig, als er zum elften Geburtstag eine mysteriöse Einladung von einer Zauberschule erhält. Von Gleis 9 geht der Zug nach Hogwarts, in eine neue, fremde Welt In Google-Kalender eintragen