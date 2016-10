Sat.1 22:55 bis 01:05 Actionfilm Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3 USA 2009 John Godey 2016-10-15 03:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gangsterboss Ryder und seine schwerbewaffnete Gang haben die New Yorker U-Bahn "Pelham 123" entführt. Er verlangt zehn Millionen Dollar Lösegeld, das er innerhalb einer Stunde haben will, ansonsten bringt er jede Minute eine der 19 Geiseln um. Über den Fahrdienstleiter Garber steht Ryder in Kontakt mit dem FBI. Lieutenant Camonetti soll die Verhandlungen führen, doch das passt Ryder nicht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Walter Garber) John Travolta (Ryder) James Gandolfini (Bürgermeister von New York City) John Turturro (Camonetti) Luis Guzmán (Phil Ramos) Michael Rispoli (John Johnson) Victor Gojcaj (Bashkim) Originaltitel: The Taking of Pelham 1 2 3 Regie: Tony Scott Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: Tobias Schliessler Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16