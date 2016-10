Sat.1 07:15 bis 08:15 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Gefährlicher Einsatz für die Beamten in einer Kölner Hochhaussiedlung, in der seit Jahren eine Feindschaft zwischen einer Skater-Gang und einer Italo-Gang herrscht: Als sich die Schwester des Anführers der Italo-Gang in den Anführer der Skater-Gang verliebt, kommt es zur Eskalation, ein Bandenmitglied wird angeschossen. In einer beschaulichen Wohngegend hingegen muss die Polizei eine Anwohnerin vor einem Spanner retten, der die Nachbargrundstücke mit einer Kameradrohne abfliegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife