RTS Un 16:45 bis 17:35 Sonstiges Alerte Cobra Hors course D 2015 Stereo Merken Alex et Sami sont invités par Bob Mayer, un ami d'Alex, à assister à une course de voiture sur le célèbre circuit de Nürburgring. Alors qu'Alex et Sami font un tour de circuit à bord de voitures d'entraînement, ils découvrent le cadavre d'une femme. Mais, quand Sami s'apprête à assister à l'autopsie de la victime, un inconnu fait exploser la morgue et disparaît. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Vinzenz Kiefer (Alex Brandt) Barnaby Metschurat (Bob Mayer) Thomas Huber (Mark Brinkmann) Jan Messutat (Leonard Riedel) Antonio Wannek (Uli Hartwich) Katja Woywood (Kim Krüger) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Jan Martin Scharf, Klaus Wolfertstetter