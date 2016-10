RTS Un 15:00 bis 16:45 Sonstiges Toi que j'aimais tant F 2014 Stereo Merken Raphaël, un jeune homme de bonne famille condamné pour le meurtre de sa petite amie Pauline, est libéré quinze ans après les faits. Il réclame aussitôt la révision de son procès, proclamant haut et fort n'avoir jamais commis le moindre meurtre. D'abord scandalisée par cette libération, Lisa, la soeur de la victime, se replonge au coeur de l'enquête, dans l'espoir de voir Raphaël retourner derrière les barreaux. Mais plus ses investigations avancent, plus Lisa commence à douter de la culpabilité de Raphaël. Et si Manu, le gentil voisin, qui avait toujours été amoureux de Pauline, avait quelque chose à voir avec cette affaire ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Denarnaud (Lisa) Pierre Perrier (Raphaël) Noémie Schmidt (Pauline) Isabelle Renauld (Cécile) Marie-Christine Barrault (Hélène Maupin) Jean-Yves Bertheloot (Fred) Cyril Gueï (Manu) Originaltitel: Toi que j'aimais tant Regie: Olivier Langlois Drehbuch: Sylvie Simon, Mary Higgins Clark Musik: Éric Neveux