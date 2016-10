RTS Un 10:30 bis 11:25 Sonstiges Love in Paris F 2016 Stereo Merken " La Seine a de la chance, elle se la coule douce ", disait Prévert, grand amoureux de Paris qui arpentait la capitale de long en large comme nul autre poète. Ne lui doit-on pas l'une des plus célèbres répliques du cinéma français dans Hôtel du Nord de Marcel Carné: " Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère - ". Arletty et Louis Jouvet au pied de cet hôtel face à la Seine, visité désormais par des millions de touristes et d'amoureux qui, du canal Saint-Martin au cimetière du Père Lachaise, arpentent les lieux emblématiques de l'amour, telle la tombe d'Eloïse et d'Abelard, symbole du sentiment absolu. Sans oublier les cadenas du Pont des Arts. Autre époque, autre symbole. Atmosphère, atmosphère. La caméra de Georges Tillard nous joue la comédie de l'amour en 2CV rétro de 1984. Départ place de la Concorde. C'est très tendance - la version se décline aussi à Bruxelles - le chauffeur s'improvise guide et livre un " authentic Paris " à sa façon. On n'échappera pas à Montmartre et sa Place du Tertre, au Procope à Saint-Germain : le café de Voltaire et Rousseau, à l'église Saint-Sulpice où s'est marié Victor Hugo, au Gay Paris de la Place Pigalle. Pour pousser plus loin la chansonnette, le Marché aux Puces de Saint-Ouen et le Petit Trianon de Versailles s'imposent comme destinations pittoresques. Rien de nouveau sous le Ciel de Paris sinon l'éternelle chanson d'Yves Montand. Et le roucoulement des amoureux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love in Paris Regie: Georges Tillard