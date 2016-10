RTS Un 08:30 bis 09:55 Sonstiges La poison F 1951 Stereo SW Merken Paul Braconnier, marié depuis des années à une femme acariatre et alcoolique, décide de la supprimer. Il se rend chez un avocat qui en est à son centième acquittement et grace à son savoir, apprend comment tuer sa femme de manière non préméditée. Au procès, il est acquitté et son retour au village est un triomphe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michel Simon (Paul Louis Victor Braconnier) Jean Debucourt (Maître Aubanel) Jacques Varennes (Le procureur) Jeanne Fusier-Gir (La fleuriste) Germaine Reuver (Blandine Braconnier) Pauline Carton (La mercière) Albert Duvaleix (L'abbé Méthivier) Originaltitel: La poison Regie: Sacha Guitry Drehbuch: Sacha Guitry Musik: Louiguy