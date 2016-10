Kabel1 Doku 23:50 bis 00:10 Dokumentation Unreported World Chicago - Wie man einen Mord verhindert GB 2016 2016-10-21 03:15 16:9 HDTV Merken Seyi Rhodes und Simon Rawles sind in Amerikas "Mord-Hochburg" Chicago unterwegs, in der alle drei Stunden ein Mensch erschossen wird. In einem der gewalttätigsten Vierteln treffen die beiden mehrere Ex-Mitglieder einer Gang, die versuchen, den Teufelskreis aus Gewalt und Rachemorden zu stoppen - indem sie sogar ihr eigenes Leben riskieren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unreported World