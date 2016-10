Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Frankfurts Rote Meile Frankfurts Rote Meile D 2016 2016-10-24 03:45 16:9 HDTV Merken Vom Kriminalitätsschwerpunkt zum Szeneviertel: Die Gegend um den Frankfurter Hauptbahnhof erlebt seit einiger Zeit einen regelrechten Boom. Ein Szenelokal nach dem anderen eröffnet, und gut Betuchte investieren in der ehemals verrufenen Gegend in Immobilien. Dass sich in direkter Nachbarschaft zahlreiche Bordelle befinden, stört sie nicht. "SPIEGEL TV - Reportage" traf Menschen, die im Bahnhofsviertel zu Hause sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage