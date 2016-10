Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Cowboys - Mythos der Westernhelden Movies That Shaped America's Myth CDN 2016 2016-10-22 23:10 16:9 HDTV Merken Das wahre Leben eines Cowboys aus dem Westen hatte mit Glamour nichts zu tun. Die Unterhaltungsindustrie erschuf jedoch aus dem hart arbeitenden Cowboy das Bild eines Ritters auf dem Rücken der Pferde. Gary Cooper, Gene Autry und John Wayne gehören zu den beliebtesten Darstellern eines äußerst erfolgreichen Film-Genres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Cowboy