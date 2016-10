Kabel1 Doku 02:10 bis 03:00 Dokumentation Ungeklärt - Mord verjährt nicht Femme Fatale CDN 2008 2016-10-24 02:05 16:9 HDTV Merken Als Paul Solomon nach Hause kommt, entdeckt er seine tote Frau in einer großen Blutlache. Als die Kriminalpolizei eintrifft, deutet jedoch nichts auf ein Verbrechen oder gewaltsames Eindringen in das Haus an. Dann stellt sich heraus, dass Paul eine Affäre hatte. Nun liegt es an der Kriminaltechnik, den wahren Mörder zu entlarven ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Berns (Don Berns (Stimme)) Ava Himmel (Carolyn Warmus) David Straus (Paul Solomon) Tino Demitro (Detective Constantinoo (als Tino Wilson)) Nicole St. Martin (Betty Jeanne Solomon) Jay Austin (Detective Morgan) David Tsonos (Detective John Bonaito) Originaltitel: Cold Blood Regie: John Griffith Drehbuch: Robert Eaton Musik: Walter Rathie