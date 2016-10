Kabel1 Doku 05:25 bis 06:10 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Das alte Kutschenhaus in East Sussex GB 2010 2016-10-19 14:40 16:9 HDTV Merken Lisa und Darren wollen aus einem alten Kutschen- ein einzigartiges Familienhaus machen. Während der Umbauarbeiten wohnt die dreiköpfige Familie in einem Wohnwagen neben dem Haus - mit ihren drei Hunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man

