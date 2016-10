Kabel1 Doku 03:35 bis 04:20 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Die Pistenretter - Notruf im Skigebiet Die Pistenretter - Notruf im Skigebiet D 2016 16:9 HDTV Merken Saalbach Hinterglemm ist das größte Skigebiet Österreichs. In der Hochsaison sind die 19.000 Betten für Touristen ausgebucht, die Pisten voll. In diesen Wochen sind die Skiretter pausenlos im Einsatz, denn so mancher Traumtag im Tiefschnee endet jäh mit einem Sturz und im schlimmsten Fall mit einer Verletzung. Auf Skiern, mit dem Motorschlitten und im Helikopter helfen die Pistenretter dann den Pechvögeln des Winters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage

