Kabel1 Doku 13:15 bis 14:00 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Mississippi Delta USA 2014 16:9 HDTV Anthony Bourdain reist durch das Mississippi Delta, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie die Menschen hier leben und essen. Er trifft unter anderem Geno Lee in Jackson, der Sandwich-Spezialitäten verkauft. In Greenville begegnet Tony dem bekannten Küchenchef John Currence, der ihm gegrillte Shrimps und Steaks, seinen Spezial-Salat und gefüllte Maismehltaschen serviert. Beim Essen unterhalten sich die beiden über die Besonderheiten des Mississippi-Deltas. Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown