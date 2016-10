Kabel1 Doku 05:25 bis 06:15 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Thorington Gate Lodge - Ein georgianisches Pförtnerhaus GB 2010 2016-10-17 14:40 16:9 HDTV Merken Der ehemalige Box-Champion Scott Welch erfüllt sich nach 20 Jahren endlich seinen Traum vom Eigenheim - ein georgianisches Pförtnerhaus in Suffolk. Scott möchte daraus einen Räumlichkeit schaffen, in den er sich an den Wochenenden mit seiner Familie zurückziehen kann. Architekt George Clarke erzählt von der Geschichte der Immobilie und gestaltet einen modernen Anbau aus Glas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man