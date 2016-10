Kabel1 Doku 02:50 bis 03:40 Dokumentation Die unbekannte Seite des Zweiten Weltkriegs The Holocaust USA 2015 2016-10-20 01:25 16:9 HDTV Merken Im April 1945 arbeiteten sich die Alliierten durch die von Deutschen besetzten Gebiete vor, am 8. Mai kapitulierte das Deutsche Reich bedingungslos. Zu diesem Zeitpunkt wussten die US-Armee und General Eisenhower noch nicht, welchen Gräueln sie begegnen würden: den Konzentrationslagern der Nazis. Diese Episode wirft die Frage auf, ob die Alliierten tatsächlich nichts vom Holocaust wussten und wirklich alles dafür taten, um die Nazi-Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hidden Side of World War II

