Kabel1 Doku 21:05 bis 21:55 Dokumentation Der Aufstieg der NSDAP Widerstand gegen Hitler USA 2013 2016-10-15 02:00 16:9 HDTV 1. Staffel, Folge 8: Als 1944 eine Niederlage auf die nächste folgt, wird es schwierig für Adolf Hitler, sein öffentliches Bild als weiser Führer, der sein Reich tapfer zum Sieg führt, aufrecht zu erhalten. Der 20. Juli 1944 wird in die Geschichte eingehen: Claus Schenk Graf von Stauffenberg platziert eine Bombe in Hitlers Sitzungszimmer - doch Hitler überlebt. Das Attentat aus den eigenen Reihen erschüttert Armee und Partei. Originaltitel: The Rise of the Nazi Party