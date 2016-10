Kabel1 Doku 17:15 bis 18:00 Dokumentation Expedition ins Unbekannte Die Schätze Afrikas USA 2015 2016-10-17 06:15 16:9 HDTV Merken Josh reist nach Südafrika, um sich auf die Suche nach dem Goldspeicher des früheren Präsidenten Kruger zu machen. Auf seinem Trip in die afrikanische Wildnis begegnet er gefährlichen Wilderern und freundet sich mit Mitgliedern des Shangaan-Stammes an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Unknown