Britt est une miraculée. Elle fut la première des enfants belges à être évacuée du tunnel de Sierre, grièvement blessée, lors de l'accident d'autocar survenu le 13 mars 2012. Elle est aujourd'hui une ravissante jeune fille de seize ans. Souriante, elle fait de la liste de ses blessures un poème à la Prévert. Elle rejoue au basketball après des mois d'hôpital et de rééducation. Sarah et Andrea, autres rescapées du tunnel, participent également à cette nouvelle édition des Coulisses de l'événement ainsi que trois familles dont l'enfant figurait parmi les 28 morts de cette tragédie de la route. Plusieurs sauveteurs suisses ont été marqués par ce qu'ils ont vu et enduré dans le tunnel. Tous ces témoins racontent comment aller de l'avant, quatre ans et demi plus tard, sous le regard expert du célèbre neuropsychiatre et écrivain français, Boris Cyrulnik, grand invité de l'émission. Modération: Raphaël Guillet Gäste: Boris Cyrulnik