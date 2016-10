Pro7 Fun 02:45 bis 04:05 Sonstiges Frankenfish USA 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein in den Sümpfen von Louisiana als blutige Sülze endender Angler ruft den jungen schwarzen Gerichtsmediziner Sam auf den Plan, der im Zuge der Mordermittlungen auf Ursachenforschung geht und dabei auf Eliza und ihre Familie trifft. In den weit verzweigten Bayous lauern einige mutierte, aus dem Labor entwichene und nun schlecht gelaunte Schlangenkopffische, die Menschen als Nahrungsgrundlage betrachten. Bald sind auch zwei dekadente Jäger auf der Suche nach der ultimativen Beute zur Stelle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tory Kittles (Sam Rivers) K.D. Aubert (Eliza) China Chow (Mary Callahan) Matthew Rauch (Dan) Donna Biscoe (Gloria Crankton) Tomas Arana (Jeff) Mark Boone Junior (Joseph) Originaltitel: Frankenfish Regie: Mark A.Z. Dippé Drehbuch: Scott Clevenger, Simon Barrett Kamera: Eliot Rockett Musik: Ryan Beveridge Altersempfehlung: ab 16

