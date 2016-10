Pro7 Fun 03:00 bis 04:20 Komödie The Ladies Man USA 2000 20 40 60 80 100 Merken Leon Phelps ist Radioreporter aus Chicago, der in seiner Show gewagte Ratschläge in Sachen Liebe abgibt. Nach Protesten des Senders und zahlloser Ehemänner wird Leon gefeuert. Er landet bei einem christlichen Sender, nicht gerade sein Traumjob. Noch mehr Kopfzerbrechen bereiten Leon die empörten Ehemänner, die sich via Internet gegen ihn formieren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tim Meadows (Leon Phelps) Karyn Parsons (Julie Simmons) Billy Dee Williams (Lester) Tiffani Thiessen (Honey DeLune) Lee Evans (Barney) Will Ferrell (Lance DeLune) Julianne Moore (Audrey) Originaltitel: The Ladies Man Regie: Reginald Hudlin Drehbuch: Tim Meadows, Dennis McNicholas, Andrew Steele Kamera: Johnny E. Jensen Musik: Marcus Miller Altersempfehlung: ab 16

