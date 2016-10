MDR 04:15 bis 04:45 Magazin SachsenSpiegel Marktchancen: Sächsische Wirtschaftsdelegation zu Gesprächen mit der russischen Autoindustrie in Togliatti / Upcycling: Neue Ideen in Leipzig zur umweltgerechten Wiederverwertung von Abfällen / Kostenfrage: Sind Ganzjahresreifen eine Alternative für milde Winter? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Marktchancen: Sächsische Wirtschaftsdelegation zu Gesprächen mit der russischen Autoindustrie in Togliatti / Upcycling: Neue Ideen in Leipzig zur umweltgerechten Wiederverwertung von Abfällen / Kostenfrage: Sind Ganzjahresreifen eine Alternative für milde Winter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Almut Rudel Originaltitel: SachsenSpiegel

