MDR 02:10 bis 02:53 Magazin Hauptsache gesund Behandlungsfehler - wohin man sich als Patient wenden kann / Hepatitis E - Was man beim Kauf von Fleisch unbedingt beachten sollte / Tiertherapie - Wie ein Hund im Krankenhaus mit auf Visite geht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Gutes Fleisch - böses Fleisch?! Die Deutschen essen viel zu viel Fleisch, 60 kg pro Jahr. Zahlreiche Zivilisationskrankheiten führen Mediziner darauf zurück: Übergewicht, Bluthochdruck und auch die häufigste Krebsart, Darmkrebs. Vor allem verarbeitetes Fleisch in Wurstwaren gerät wegen hoher Nitratwerte zunehmend in Verruf. Aber Fleisch ist auch ein wertvoller Nährstofflieferant: Eiweiß, Vitamine, Eisen - das ist ein Problem für Vegetarier und vor allem Veganer. "Hauptsache gesund" klärt auf, welches Fleisch bedenkenlos gegessen werden kann und wie viel. Mit Tieren heilen Sie sind ohnehin oft der beste Freund des Menschen: unsere Tiere. Aber sie können auch zu guten "Ärzten" werden: Pferde in der sogenannten Hippotherapie für Bandscheiben-Patienten, Hunde, die als Diabetes-Frühwarner gute Dienste leisten oder Delfine, die bei Epilespie oder Multipler Sklerose wahre Wunder vollbringen. Wenn herkömmliche Therapieansätze scheitern, schlägt oft die Stunde unserer tierischen Freunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carsten Lekutat Gäste: Gäste: Gilbert Häfner (Landgericht Dresden), Johannes Hunger (Ernährungsexperte), Dirk Barthel (Biohof Greudnitz), Dr. Erik Hilf (Sana Klinikum) Originaltitel: Hauptsache gesund

