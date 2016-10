MDR 23:50 bis 01:20 Krimi Polizeiruf 110 Opfergang D 1994 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Jürgen Kochan versucht zu vergessen. Vor drei Jahren hatte er einen Mann in Notwehr erschossen, seitdem läuft sein Leben aus der Bahn. Er trinkt. Seine Familie, die ihm in die Provinz gefolgt war, droht daran zu zerbrechen. Am meisten leidet sein Sohn Martin unter dem Versagen des Vaters. Eine Serie von Kircheneinbrüchen hält die Brandenburger Polizei in Atem, die Täter hinterlassen keine Spuren. Kochans Ermittlungen bleiben erfolglos. Kommissarin Tanja Voigt übernimmt seinen Fall. Sie findet in Kochan nicht nur einen ehemaligen Kollegen wieder, sondern eine alte Liebe. Durch einen Zufall bemerkt der Sohn des Kommissars, dass er sich im Kreis der Täter bewegt. Witte, der Anführer der Gang, gehört zu seiner Lehrlingsgruppe; Yvonne, Martins stille Liebe, ist die Gangsterbraut. Es gelingt Martin, das Vertrauen der Gang zu gewinnen. Sein Plan, die Drahtzieher der Kirchendiebstähle zu überführen, wird dem Vater kein Glück bringen. Während des nächsten Einbruchs wird ein Zeuge überfahren: Am Steuer - Martin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katrin Saß (Hauptkommissarin Tanja Voigt) Michael Greiling (Kommissar Jürgen Kochan) Marco Hofschneider (Martin Kochan) Johannes Brandrup (Witte) Andrea Brose (Yvonne) Zacharias Preen (Sascha) Erich Schwarz (Pannach) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Carlo Rola Drehbuch: Michael Illner, Jürgen Pomorin Kamera: Peter Ziesche Musik: Georg Kleinebreil