Jens im Glück

Spätvorstellung
Es war eine perfekte Aufführung, doch niemand hat sie gesehen. Zumindest nicht live. Ohne Komplikationen und Tierpfleger hat Giraffendame Gusti in der Nacht ihr Kind zur Welt gebracht. Alles ging reibungslos, wie Jens Hirmer erleichtert auf den Überwachungsbildern feststellt. Jens ist im siebten Himmel. Die nun anstehende Jungtierprophylaxe sollte da doch kein Problem sein. Ist sie auch nicht - jedenfalls nicht für die kleine Giraffe. Allerdings müssen Pfleger und Mediziner kräftig zupacken, der kleine Langhals weiß sich zu wehren. Wird er alle Untersuchungen über sich ergehen lassen?

Riskanter Tauchgang
Igelfisch-Dame Rosalie braucht starke Nerven. Gerade hat sie sich allmählich an ihre vielen, bunten Mitbewohner gewöhnt, da steht ein übergroßer Froschmann im Panoramabecken. Florian Brandt, der Sondermüllexperte im Aquarium, ist abgetaucht um Rosalies Becken von einer tückischen Gesellin zu befreien - die Krustenanemone. Die sieht harmlos aus, vergiftet aber gern mal ihre Umwelt, wenn man sie ärgert. Dem will Florian vorbeugen. Dabei muss er sehr vorsichtig sein. Das Gift der Anemone kann auch ihn verletzten.

Geier Sturzflug
Jörg Gräser entwirft einen Geier, ein "afrikanisches Modell" für den afrikanischen Löwen. Mit Kürbiskopf und echten Geierfedern. Zu alldem hat Jörg extra ein meterlanges Seil quer über die Außenanlage gespannt, an dem sich der Geier in die Tiefe stürzen soll, geradewegs in die Mäuler der Löwen. Matadi guckt nicht schlecht, als ihm der fette Vogel vor die Nase schwebt. Allerdings weniger im Sturzflug, als vielmehr auf unterhaltsame und etwas zögerliche Art und Weise. So hatte sich Jörg Gräser das nun gar nicht vorgestellt.